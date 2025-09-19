المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة أن "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتصنيع وتجارة المخدّرات، ويدعى

ع. د. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بتجارة المخدّرات".

وأضاف: "كما تبيّن أن المشتبه به يتنقّل بشكل دائم في محلة طريق المطار، ويقوم بإدارة شبكة توزيع مخدّرات إلى المروّجين في مناطق مختلفة من طريق المطار، وشاتيلا، وبيروت، وهو مسلّح بشكل دائم، وقد تبيّن أن بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدّرات وشراء مسروق".

وتابعت في بيان: "نتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تم تحديد مكان تواجده بالقرب من أحد المطاعم في المحلة المذكورة. على الفور، نُفّذ كمين محكم، وخلال محاولة القاء القبض عليه، وعند اقتراب العناصر منه أثناء وجوده على متن دراجة آلية، أقدم على شهر سلاحه الحربي وإطلاق نحو /40/ طلقة نارية باتجاه القوة، ما اضطر العناصر إلى الرد، فأُصيب في ساقه وتم توقيفه. وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة".

وأشارت إلى أن "وبتفتيشه والدراجة، ضُبط بحوزته: حوالى /1,5/ كلغ من مادة الكوكايين الخام، تُستخدم في تصنيع حوالى /5/ كلغ من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بنحو /150,000/$، سلاح حربي مع 3 مماشط تحتوي على /100/ طلقة، مسدسان مع /4/ مماشط و/98/ طلقة، عصا كهربائية، مبلغ مالي وهاتف خلوي وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".