صدر عن المكتب الاعلامي لنائب أديب عبد المسيح بيان، نشره عبر منصة "اكس"

"ورد في بعض المقالات الصحافية والمنصات الإلكترونية أحاديث واستنتاجات ومعلومات غير دقيقة ومضلّلة حول تحالفات النائب الانتخابية في الدائرة الثالثة، وصل بعضها إلى مستوى القصص الخيالية والسرديات العقيمة.

يهمّ المكتب الإعلامي أن يوضح أن كل ما يتم تداوله في الإعلام المرئي والمسموع بعيد كل البعد عن الحقيقة. فالنائب لم ولن يوكّل أي جهة حزبية أو غير حزبية للتفاوض باسمه، ولم يُحسم أي تحالف حتى الساعة. وهو يؤكد تمسّكه باستقلالية قراره وحرية تعامله، مع انفتاحه على جميع الانتماءات والقوى من دون استثناء".

كما يشدد المكتب على أن أي قرار يُتخذ في هذا الإطار سيُبحث ويُقرّ داخل المكتب السياسي لـ "مساحة"، ويُعلن رسميًا في حينه. ويدعو المكتب الإعلامي جميع وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن التحليلات المغلوطة".