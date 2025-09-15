Sep 15, 2025 10:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مكتب رئيس الوزراء الكندي: زعماء كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا مكالمة هاتفية اليوم عن الوضع في الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o