أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام المكنّى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش، خلال عملية نوعية نُفّذت داخل الأراضي السورية بتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن العملية نُفِّذت فجر 19 أيلول/سبتمبر 2025 بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن كريم التميمي، وبدعم من قيادة العمليات المشتركة. وأضاف البيان أن الضربة الجوية التي نفّذها التحالف استهدفت موقع تواجد الحلبي بعد متابعة استخبارية وقضائية عراقية استمرت عدة أشهر، وأسفرت عن تصفيته نهائياً.

وأوضح الجهاز أن "الحلبي" كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في تنظيم داعش، ويتحمل مسؤولية التخطيط للعمليات في ما يُعرف بـ«الولايات البعيدة»، كما نسبت إليه جهات التحقيق ضلوعاً مباشراً في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة أُحبطت بفضل تعاون استخباري دولي.

وصف البيان مقتل الحلبي بأنه خسارة استراتيجية كبرى للتنظيم، مشيراً إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة ضربات أمنية نفّذها جهاز مكافحة الإرهاب خلال الشهرين الماضيين وأسفرت عن القضاء على أكثر من ستة قياديين من الصف الأول في داعش. وختم بالقول إن الجهد الاستخباري والعملياتي سيستمر لملاحقة فلول التنظيم داخل العراق وخارجه وحتى "اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".

وفي السياق، أشارت المعلومات الى ان إنزالا جويا يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي، استمرت العملية نصف ساعة، وأسفرت عن مقتل شخص كان سجينا سابقا في سجن رومية في لبنان.