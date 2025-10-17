قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة، موريس تيدبول-بنز، لوكالة “فرانس برس”، الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكّل “جريمة حرب”.

وقال تيدبول-بنز، وهو مقرّر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “في ظلّ عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية (..)، هذه الضربات غير قانونية»، مضيفاً «عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات (..) تبدو، برأيي، جرائم حرب”.

واستشهد شخص مساء أمس وأصيب سبعة آخرون بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق وزارة الصحة، فيما أعلنت مؤسسة مياه “لبنان الجنوبي” في بيان، أن الغارات أدت إلى “إصابة وتدمير مخزن استراتيجي (..) خاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل”.

وأضافت أن “المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه”.

كما أصيبت في غارات أمس منشآت لشركة صناعة إسمنت.