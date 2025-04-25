أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل العميد الطيار علي شلهوب، أحد أبرز قادة الطيران الحربي في النظام السوري المخلوع، خلال اشتباك مسلح مع وحدة أمنية في حي وادي الذهب بمدينة حمص وسط البلاد، في إطار حملة وصفت بـ"الدقيقة" تستهدف ضباطاً سابقين متورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب.

معلومات استخبارية دقيقة

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن دورية تابعة لإدارة الأمن العام نفذت عملية مداهمة لاعتقال شلهوب بعد ورود معلومات استخبارية موثوقة عن تحركاته المشبوهة ومحاولاته المستمرة للتواري عن الأنظار، مشيراً إلى "وجود صلات مؤكدة بينه وبين مجموعات خارجة عن القانون".

ونقلت "سانا" عن مصدر أمني أن "وحدة خاصة رصدت تحركات شلهوب حتى وصوله إلى أحد الأبنية السكنية، حيث جرى تطويق المبنى تمهيداً لاعتقاله"، موضحاً أن "شلهوب بادر بإطلاق النار على القوة المهاجمة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف أوقع إصابات في صفوف عناصر الأمن"، وأضاف المصدر أن "شلهوب شكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين والأمنيين، ما استدعى تحييده فوراً".

ويُعد شلهوب من أبرز قادة سلاح الطيران في عهد بشار الأسد، وارتبط اسمه باستخدام مروحيات "البراميل المتفجرة" ضد مناطق مدنية خلال النزاع السوري، حيث خدم في مطارات عسكرية بارزة مثل تفتناز وجب رملة وحماة وحميميم، وتلقى تكريمات من قادة أمنيين كبار في النظام السابق، من بينهم اللواء جميل الحسن والعميد سهيل الحسن.

كان الشلهوب طيارًا لمروحيات قتالية، وتم رصده في عدة مواقع عسكرية من بينها:

«مطار تفتناز العسكري» حيث شارك في «أولى حملات البراميل المتفجرة ضد المدنيين».

«مطار حماة العسكري» ومنطقة «جب رملة»، حيث وثّقت تحركاته ضمن «تشكيلات هجومية».

«قاعدة حميميم الجوية» حيث شارك في «تنسيق عمليات جوية مشتركة» دعمت هجمات ضد مناطق مدنية.

كمين في طرطوس

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أمن دمشق، أمس الخميس، إلقاء القبض على المدعو تيسير محفوض في مدينة طرطوس، وذلك بعد عملية استخبارية بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس. ويعد محفوض أحد عناصر فرع الأمن العسكري 215 (سرية المداهمة)، ومتهماً بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في أحياء المزة وكفرسوسة في دمشق، إضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من أبناء تلك الأحياء.

كما ألقت مديرية أمن اللاذقية القبض على المدعو عروة سليمان، المتهم بالمشاركة في الحملة العسكرية على شمال سورية عام 2019، وضلوعه مؤخراً في هجمات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية في آذار/ مارس الماضي. وأفادت الداخلية السورية بأنه تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.