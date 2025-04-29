انهار منزل قديم من عدة طوابق تسكنه 3 أسر غربي مدينة أسيوط المصرية، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص.

وفي تفاصيل الحادثة، تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، وانتقلت على الفور فرق الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين خروج 3 أشخاص في بداية انهيار المبنى.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 7 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض وهم من سكانه، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة طفلة كانت آخر الضحايا أسفل عقار أسيوط المنهار.