قُتل طالب جامعي في محافظة حمص، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء خلاف نشب بين مجموعة ‏من الطلاب، بينهم طلاب من محافظة السويداء.‏

وبحسب المعلومات، اقتحمت مجموعة من الطلاب غرف إقامة يسكنها طلاب من السويداء، ‏لأسباب لا تزال مجهولة، بالتزامن مع إطلاق النار، مما أدى إلى وفاة أحد الطلاب، بحسب ما ‏أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.‏

وعقب الحادثة، تدخلت قوى الأمن الداخلي لفض التجمعات واحتواء التوتر في محيط السكن ‏الجامعي، دون تسجيل أي حالة اعتقال حتى اللحظة.‏

وبذلك، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع العام 2025 في محافظات ‏سورية متفرقة 141 جريمة راح ضحيتها، 158 شخصاً هم : 123 رجال، و8 طفل، و 27 ‏سيدة توزعوا على النحو التالي:‏

‏– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).‏

‏– 8 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 9 هم: (8 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).‏

‏– 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 14، هم: (12 رجال، 0 سيدة، 2 طفل).‏

‏– 7 جرائم في حمص راح ضحيتها 7 هم: (4 رجال، 2 سيدة، 1 طفل).‏

‏– 17 جريمة في حماة راح ضحيتها 20، هم: (16 رجال، 4 سيدات ، 0 طفل).‏

‏– 12 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها13 هم: (11رجال، 1 سيدة، 1 طفل).‏

‏– 14 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).‏

‏– 16 جريمة في إدلب راح ضحيتها 18 هم: (13 رجال، 5 سيدات، 0 طفل).‏

‏– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 27، هم: (22 رجال، 3 سيدات، 2 طفل).‏

‏– 3 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 6، هم: (3 رجال، 3 سيدة، 0 طفل).‏

‏– 12 جريمة في السويداء راح ضحيتها 14، هم: (13 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).‏

‏–1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها 1، هم: (1 سيدة).‏

ـــ1 جريمة في الرقة راح ضحيتها 1 (1رجل).‏