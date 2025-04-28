قُتل طالب جامعي في محافظة حمص، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء خلاف نشب بين مجموعة من الطلاب، بينهم طلاب من محافظة السويداء.
وبحسب المعلومات، اقتحمت مجموعة من الطلاب غرف إقامة يسكنها طلاب من السويداء، لأسباب لا تزال مجهولة، بالتزامن مع إطلاق النار، مما أدى إلى وفاة أحد الطلاب، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعقب الحادثة، تدخلت قوى الأمن الداخلي لفض التجمعات واحتواء التوتر في محيط السكن الجامعي، دون تسجيل أي حالة اعتقال حتى اللحظة.
وبذلك، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 141 جريمة راح ضحيتها، 158 شخصاً هم : 123 رجال، و8 طفل، و 27 سيدة توزعوا على النحو التالي:
– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).
– 8 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 9 هم: (8 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).
– 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 14، هم: (12 رجال، 0 سيدة، 2 طفل).
– 7 جرائم في حمص راح ضحيتها 7 هم: (4 رجال، 2 سيدة، 1 طفل).
– 17 جريمة في حماة راح ضحيتها 20، هم: (16 رجال، 4 سيدات ، 0 طفل).
– 12 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها13 هم: (11رجال، 1 سيدة، 1 طفل).
– 14 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).
– 16 جريمة في إدلب راح ضحيتها 18 هم: (13 رجال، 5 سيدات، 0 طفل).
– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 27، هم: (22 رجال، 3 سيدات، 2 طفل).
– 3 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 6، هم: (3 رجال، 3 سيدة، 0 طفل).
– 12 جريمة في السويداء راح ضحيتها 14، هم: (13 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).
–1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها 1، هم: (1 سيدة).
ـــ1 جريمة في الرقة راح ضحيتها 1 (1رجل).