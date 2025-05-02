May 2, 2025 3:30 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

مقتل شخص في الضنية والاسباب خلافات قديمة

المركزية - لقي ز. ش. من بادة بقرصونا - الضنية حتفه بعدما أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه سيارة من نوع "رابيد" كان في داخلها، وذلك على طريق عام بلدة القطين المجاورة، ما أدى إلى اصابته و اشتعال النيران داخل السيارة التي كان بداخلها.

وقد سارعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت على نقل المصاب إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأشارت معلومات إلى أن الحادثة تعود الى خلافات سابقة وعملية ثأر. 

وقد حضرت القوى الامنية الى المنطقة وباشرت التحقيقات بالحادثة وسط اجواء توتر  سادت المنطقة.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o