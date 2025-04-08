أعلنت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في مخابرات ‏ميليشيا الحوثي عبدالناصر سرحان الكمالي، بغارة نفّذها الطيران ‏الأميركي.‏

ونعى ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بميليشيا الحوثي العقيد ‏عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي الذي قتل بغارة أميركية استهدفت ‏مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.‏

ونفّذ الطيران الأميركي عدة غارات، فجر الثلاثاء، على مواقع تابعة ‏للحوثيين، في مدن صنعاء والحديدة وحجة، واستهدفت إحداها مخازن ‏أسلحة للحوثيين في منطقة "الجوبة" بمأرب.‏

وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثي قد ‏نقلت عن مصدر عسكري قوله: "شن العدوان الأميركي، اليوم، 5 ‏غارات على منطقة الجفرة في مديرية حريب".‏

وأفادت وسائل إعلام بأن 22 غارة أميركية استهدفت العاصمة اليمنية ‏صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة خلال الساعات الأولى من فجر ‏اليوم.‏

تأتي هذه الضربات بعد إعلان الحوثيين، مساء الاثنين، تنفيذ هجوم ‏بطائرة مسيّرة على موقع عسكري في إسرائيل، إلى جانب استهداف ‏مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة ‏والطائرات المسيّرة، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة ‏قادمة من الشرق.‏