أعلنت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في مخابرات ميليشيا الحوثي عبدالناصر سرحان الكمالي، بغارة نفّذها الطيران الأميركي.
ونعى ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بميليشيا الحوثي العقيد عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي الذي قتل بغارة أميركية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.
ونفّذ الطيران الأميركي عدة غارات، فجر الثلاثاء، على مواقع تابعة للحوثيين، في مدن صنعاء والحديدة وحجة، واستهدفت إحداها مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة "الجوبة" بمأرب.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثي قد نقلت عن مصدر عسكري قوله: "شن العدوان الأميركي، اليوم، 5 غارات على منطقة الجفرة في مديرية حريب".
وأفادت وسائل إعلام بأن 22 غارة أميركية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.
تأتي هذه الضربات بعد إعلان الحوثيين، مساء الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على موقع عسكري في إسرائيل، إلى جانب استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة قادمة من الشرق.