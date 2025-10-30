أفادت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، بمقتل مواطنين ألمانيين اثنين في جريمة عنف بولاية تينيسي الأميركية.

وأعلنت الشركة الألمانية بارنستورفر كونستشتوفتيكنيك (باركو) على موقعها الإلكتروني، أن القتيلين كانا موظفين في فرع الشركة.

ووفقا للتقارير، فقد أطلق رجل يبلغ من العمر 38 عاما النار صباح الاثنين، وكان مطلق النار المشتبه به من موظفي الشركة في مدينة كليفلاند.

وبعد الحادث، أفادت التقارير بأن الرجل فر وتحصن داخل منزل في مدينة مجاورة.

وحاصرت فرقة مهام خاصة المبنى لعدة ساعات، وفي نهاية الأمر تم العثور على المشتبه به ميتًا بعد انتحاره على ما يبدو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.