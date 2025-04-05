أفادت هيئة البث الإسرائيلية السبت بأن مصر قدمت مقترحاً جديداً لصفقة غزة. وأضافت أن المقترح المصري الجديد هو حل وسط بين حماس وإسرائيل.

أكدت مصادر مصرية مطلعة الجمعة أن مصر قدمت مقترحا جديدا للجانبين الإسرائيلي والأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة لمدة 50 يوما. وقالت لوكالة أنباء شينخوا إن مصر أرسلت مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لتحريك الجمود الراهن في المفاوضات المتوقفة وسرعة وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه تم إرسال المقترح الجديد إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجانبين وافقا على مناقشة المقترح المصري الجديد القاضي بالإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء والجثث مقابل وقف الحرب 50 يوما.

وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت الجانب المصري بموافقتها على مناقشة المقترح الجديد.

وأوضحت المصادر أن حراكا يجري الآن لمناقشة المقترح المصري الأسبوع المقبل لوقف الحرب والإفراج عن أسرى إسرائيليين بينهم عيدان ألكسندر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة إطلاق عملية برية جديدة في مدينة غزة بشمال القطاع، مؤكدا أنها تهدف الى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.



الى ذلك، أعلن الدفاع المدني في القطاع المحاصر مقتل 30 شخصا على الأقل "منذ فجر" الجمعة.



وعاودت الدولة العبرية منذ استئنافها القتال في القطاع الشهر الماضي بعد هدنة استمرت أسابيع، شنّ ضربات واسعة وتنفيذ عمليات برية في مختلف أنحاء القطاع. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن العمليات هدفها الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ اندلاع الحرب عام 2023.



وحذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها.



وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان إن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة"، مضيفا: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".



وأعلن الجيش بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة.



وقال إنه "يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة"، وبدأ "العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية... بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".



وأفاد الجيش بأنه "في إطار العملية، قضت القوات على عدد من الإرهابيين ودمرت بنى تحتية إرهابية ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهابية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال الأربعاء إن الجيش يوسع عملياته في غزة للسيطرة على "مناطق واسعة"، بعد استئناف هجومه على القطاع المدمّر في آذار/مارس الماضي.



كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة و"السيطرة" على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.



وفي 18 آذار/مارس، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا في القطاع.



وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل أحد موظفيها في ضربة جوية مع أفراد من عائلته. وأعربت المنظمة عن "صدمتها وحزنها لمقتل زميلنا حسام اللولو في غارة جوية صباح الأول من نيسان/أبريل".



واللولو هو الموظف الحادي عشر في أطباء بلا حدود الذي يُقتل في غزة منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا، والثاني منذ انهيار هدنة قصيرة الأمد الشهر الماضي.