أفادت هيئة البث الإسرائيلية السبت بأن مصر قدمت مقترحاً جديداً لصفقة غزة. وأضافت أن المقترح المصري الجديد هو حل وسط بين حماس وإسرائيل.

أكدت مصادر مصرية مطلعة الجمعة أن مصر قدمت مقترحا جديدا للجانبين الإسرائيلي والأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة لمدة 50 يوما. وقالت لوكالة أنباء شينخوا إن مصر أرسلت مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لتحريك الجمود الراهن في المفاوضات المتوقفة وسرعة وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه تم إرسال المقترح الجديد إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجانبين وافقا على مناقشة المقترح المصري الجديد القاضي بالإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء والجثث مقابل وقف الحرب 50 يوما.

وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت الجانب المصري بموافقتها على مناقشة المقترح الجديد.

وأوضحت المصادر أن حراكا يجري الآن لمناقشة المقترح المصري الأسبوع المقبل لوقف الحرب والإفراج عن أسرى إسرائيليين بينهم عيدان ألكسندر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة إطلاق عملية برية جديدة في مدينة غزة بشمال القطاع، مؤكدا أنها تهدف الى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

الى ذلك، أعلن الدفاع المدني في القطاع المحاصر مقتل 30 شخصا على الأقل "منذ فجر" الجمعة.