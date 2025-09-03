Sep 3, 2025 1:55 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

مفقودة

المركزية- صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:
-     نوال بطرس العامريّة (مواليد عام 1953، لبنانيّة)
التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في بلدة حصرون - قضاء بشرّي، إلى جهةٍ مجهولة، ولَمْ تَعُد لغاية تاريخِه. 
لذلك، يُرجى من الذينَ شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حصرون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 590006-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o