المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- حمديّة عبد الكريم أكان (مواليد عام 1954، لبنانيّة)

التي غادرت، بتاريخ 23-8-2025، منزلها الكائن في محلّة تحويطة الغدير- الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا أنّها تعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 244578-70 للإدلاء بما لديهم من معلومات".