احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم مفاوضات بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقالت السكرتيرة الصحافية لباشينيان نازلي باغداساريان: "بدأ لقاء ثنائي بين رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في أبو ظبي في إطار عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وفي 13 آذار الماضي أكدت وزارة خارجية أرمينيا "انتهاء المفاوضات حول معاهدة السلام مع باكو"، مشيرة إلى أن "الوثيقة جاهزة للتوقيع".

وأفادت الخارجية الأذرية أيضا بأنه "تم بالفعل إنجاز المفاوضات حول نص مشروع اتفاقية فرض السلام والعلاقات الثنائية بين أذربيجان وأرمينيا".

وكان باشينيان قد كتب في 19 آذار على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مستعد "لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان". وفي اليوم التالي، قال إنه اقترح على علييف بدء مشاورات بشأن توقيع اتفاقية سلام بين يريفان وباكو.

يشار إلى أن يريفان وباكو، باشرتا في 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة موضوع توقيع معاهدة سلام مستقبلا. وفي نهاية أيار 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفياتية، أي مع قره باغ.