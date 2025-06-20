أفادت وكالة إرنا بأن الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني والدول الأوروبية الثلاث (E3) وممثلي الاتحاد الأوروبي قد أُجريت في أجواء "جدية ومحترمة"، وشهدت تبادلا شاملا لوجهات النظر بين جميع الأطراف.

وبحسب التقرير، فإن بعض القضايا التي طُرحت خلال الاجتماع لا تزال بحاجة إلى توضيح أكبر، من أجل تمهيد الطريق أمام تقدم العملية الدبلوماسية. وأعربت الدول الأوروبية، التي كانت صاحبة المبادرة الأصلية للمفاوضات النووية مع إيران، عن أملها في استعادة دورها التاريخي وإعطاء دفعة جديدة للجهود الدبلوماسية.

وأكد المشاركون أن وقف الاعتداءات هو الشرط الأساسي لتمكين الدبلوماسية من الانطلاق على أساس عملية صادقة وفعالة.

من جهته، شدد الوفد الإيراني على أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات، وأن هذه الجولة لا تمثل نهاية الحوار، مشيرا إلى أن الجولات الخمس السابقة بين إيران ودول E3 دليل واضح على التزام إيران بالإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة.