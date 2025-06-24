تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، في نبأ أسعد المستثمرين وأثار موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.35 بالمئة إلى 0.6483 دولاراً، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5998 دولاراً.

وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء، بعدما استمد دعمًا الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن. وانخفضت العملة الأميركية 0.21 بالمئة مقابل الين إلى 145.79.

وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1602 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.3551 دولاراً.

والذهب أيضاً...

إلى ذلك، تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً ما قلّص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 حزيران/يونيو.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043 دولاراً.