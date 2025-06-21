أفادت مصادر في "حزب الله"، اليوم السبت، بمقتل حسين خليل المعروف باسم "أبو علي خليل"، المرافق الشخصي للأمين العام الأسبق للحزب حسن نصرالله بغارة في طهران.

وكان "أبو علي خليل" يعرف بـ"ظل نصرالله". فهو كان مرافقه الشخصي ومقرباً شديداً منه. كما ظهر خلال تشييعه في 23 شباط 2025.

وكانت تقارير قد افادت بمقتل أحد أبرز مرافقي نصرالله "أبو علي" والمعروف بـ"درع السيد" ونجله، وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من الحدود الإيرانية - العراقية، وقُتل معه ميدر الموسوي، القيادي البارز في كتيبة "سيد الشهداء" العراقية.

وافادت معلومات بان "أبو علي خليل"، كان يعبر ونجله وشخصية عراقية، باتجاه الأراضي الإيرانية، حين قتل الثلاثة في الغارة.



