استدعت المباحث الجنائية المركزية الناشط وليم نون شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، إلى التحقيق بعد الإخبار المقدّم ضدّه بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون التعامل مع إسرائيل.

في حديث خاص مع موقع "LebTalks"، عبّر وليم نون، شقيق شهيد انفجار ٤ آب جو نون، عن استغرابه من استدعائه من قبل المباحث الجنائية، بناءً على دعوى تقدّم بها محامٍ مقرّب من "حزب الله" يُدعى حسن إبراهيم، تتهمه بإثارة النعرات الطائفية والتعاطف والتعامل مع العدو الإسرائيلي.

وأوضح نون أن الدعوى جاءت على خلفية تصريحاته في ذكرى انفجار المرفأ، لكنه شدّد على أن كلامه كان عفويًا ولا يتضمّن أي تحريض طائفي، مضيفًا: "الاتهامات محض افتراء، فالمواجهة مع حزب الله ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ ٤ آب ٢٠٢٠، وسنواصلها من دون خوف رغم كل الضغوط".

وأضاف نون: "كل اللبنانيين يعلمون من هم العملاء، ومن أي بيئة سياسية خرجوا، هذا أمر مكشوف، وقد أدّى في مراحل عديدة إلى مقتل قيادات وعناصر من الحزب نفسه، فهل بات توصيف الواقع يُعد تعاملًا مع العدو؟".

ورغم ما وصفه بمحاولة تركيب ملف سياسي جديد، أبدى نون ثقة كبيرة في العهد القضائي الحالي، قائلاً: "ما يطمئننا أننا اليوم في عهد حكومة القاضي نواف سلام، ورئاسة العماد جوزاف عون، ووزارة العدل بقيادة القاضي عادل نصار، لقد ولّى زمن تركيب الملفات، ولدينا ثقة كبيرة بالقضاء، خصوصًا بوجود وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود".

وأكد نون أنه سيلبّي استدعاء التحقيق ولن يتغيّب عنه، قائلاً: "لم نغب عن أي استدعاء سابق، ولن نتخلّف اليوم فمعركتنا الحقيقية هي أن يُطبّق القانون بعدالة".



وختم نون حديثه بالتشديد على أن أهالي ضحايا مرفأ بيروت سيكونون إلى جانبه يوم التحقيق، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد قضية أفراد، بل قضية حق وعدالة تنتظر الإنصاف.