Oct 5, 2025 2:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة آيا صوفيا في اتجاه ساحة إمينونو بمدينة اسطنبول التركية،تضامنا مع غزة وأسطول الصمود العالمي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o