Oct 6, 2025 6:11 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

مظاهرة احتجاجية في هولندا ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرات حاشدة يوم الأحد ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ردد المتظاهرون خلالها هتافات من بينها: “لا للسلاح من أجل السلام!”.

وخرجت حشود من الناس إلى شوارع أمستردام للاحتجاج على تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وانطلقت المظاهرة في ساحة دام بأمستردام بعد ظهر الأحد، وسار المتظاهرون في وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها: “لا للسلاح من أجل السلام!”، “لا للحرب مع روسيا!”، و”كفوا عن دعم أوكرانيا وإسرائيل!”، كما حملوا أعلاما بيضاء وزرقاء ترمز إلى السلام.

وتم تنظيم هذا الحدث من قبل منصة السلام والتضامن وكان ضمن المشاركين في الفعالية العديد من الصحفيين والوجوه السياسية.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o