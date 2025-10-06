شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرات حاشدة يوم الأحد ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ردد المتظاهرون خلالها هتافات من بينها: “لا للسلاح من أجل السلام!”.

وخرجت حشود من الناس إلى شوارع أمستردام للاحتجاج على تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وانطلقت المظاهرة في ساحة دام بأمستردام بعد ظهر الأحد، وسار المتظاهرون في وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها: “لا للسلاح من أجل السلام!”، “لا للحرب مع روسيا!”، و”كفوا عن دعم أوكرانيا وإسرائيل!”، كما حملوا أعلاما بيضاء وزرقاء ترمز إلى السلام.

وتم تنظيم هذا الحدث من قبل منصة السلام والتضامن وكان ضمن المشاركين في الفعالية العديد من الصحفيين والوجوه السياسية.