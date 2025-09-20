رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، "في خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي المتزايد لدعم الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب وكالة "وفا".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الدعم الدولي المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يبرهن على "عدالة القضية الفلسطينية، والحرص الدولي المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه".

وجددت مصر التأكيد على أنه "لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلا من خلال تسوية تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفقا للمقررات الدولية".

كما حثت مصر الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوة "لنصرة الإنسانية والعدالة".

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت في بيان نشر على موقعها الالكتروني الليلة الماضية، أن البرتغال ستعترف رسميا غدا الأحد بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها.