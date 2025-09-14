دعت مصر، امس، المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته ووضع حد للممارسات الإسرائيلية “السافرة” والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والإبادة التي ترتكبها، وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، والسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد عبد العاطي على مسؤولية المجتمع الدولي “لوضع حد لهذه الممارسات السافرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء”.

وأشاد الوزير المصري، بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

كما نوه بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كذلك تطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية التي أسفرت عن التوصل لاتفاق بالقاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما.

وأوضح عبد العاطي، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة هدفت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، منوهًا بأهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.