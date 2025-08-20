مع بدء المرحلة التمهيدية لخطة احتلال مدينة غزة من قبل إسرائيل، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها رد حماس.

كما أضافت المصادر الأربعاء أن القاهرة أطلقت اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء والتهدئة في غزة، حسب ما نقلت "القاهرة الإخبارية".

احتلال مدينة غزة

أتى ذلك بعدما أكدت وزارة الخارجية القطرية أمس أن رد حماس على مقترح وقف النار وتبادل الأسرى كان إيجابياً جداً، مشيرة إلى أنه يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا ضمن ورقة المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف. فيما كشف مصدر إسرائيلي حكومي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يميل إلى رفض المقترح، مطالبا بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة على عكس ما نص عليه المقترح المقدم، ألا وهو إطلاقهم على دفعتين ضمن هدنة تمتد 60 يوما.

فيما استدعى الجيش الإسرائيلي 60 ألف جندي احتياط ومدد خدمة 20 ألفا آخرين، بعدما أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة احتلال مدينة غزة، علما أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 75% من القطاع الفلسطيني المدمر.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع أغسطس (آب) أنها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أكد نتنياهو، اعتماد الخطة الجديدة للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال غزة، بعدما وافقت عليها الحكومة الأمنية المصغّرة.

المصدر: العربية