Oct 19, 2025 8:59 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

مصرع 17 شخصا في حادث انقلاب حافلة في البرازيل

قتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل حوالي 30 راكبا في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في مدينة سالوا عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، فاجتاز المسار المعاكس واصطدم بصخور على جانب الطريق، قبل أن يعود إلى مساره ويصطدم بجرف رملي تسبب في انقلاب المركبة.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة، بينما لم يحدد العدد الدقيق للإصابات على الفور. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق عانى من إصابات طفيفة، وثبتت سلبية اختبار الكحول لديه، ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

من جهته، أكد حاكم ولاية باهيا المجاورة، جيرونيمو تيكسيرا، عبر منصة “إكس”، أن إدارته تقدم الدعم لجهود الإنقاذ وتحديد هويات الضحايا، معربا عن حزنه لـ”فقدان الأرواح والإصابات ومعاناة جميع العائلات”.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o