Aug 18, 2025 7:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر مصري: الوسطاء ضغطوا على حماس للموافقة على مقترح "شبه مطابق" لورقة ويتكوف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o