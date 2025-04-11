أطلق الحوثيون مسيرة نحو إسرائيل سقطت بالأردن، وفق ما أفاد مراسل العربية.

وقال إن المسيرة التي أطلقت من اليمن سقطت في منطقة ماعين الأردنية ولا إصابات.

كما أوضح أن المسيرة اليمنية سقطت في منطقة حرجية بالأردن غير مأهولة بالسكان.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيرة من اليمن قبل دخولها الحدود.

https://twitter.com/i/status/1910751116876263763

الجيش الأردني: لا أضرار

بدورها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل الأراضي الأردنية، في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، وذلك بعد دخولها المجال الجوي الأردني، مساء الجمعة.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن سقوط الشظايا الناتجة عن الطائرة تسبب في اندلاع حريق محدود في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها، مؤكداً أنه لم يُسجل أي أضرار بالأرواح.

وأشار المصدر إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحادث، حيث تم إخماد الحريق وبدء الكشف الفني في موقع السقوط للتحقق من طبيعة الجسم ومصدره.