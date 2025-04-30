فكّك الجيش اللبناني "ما يفوق 90 في المئة" من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني المحاذية للحدود مع إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني. من المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالاجراءات اللازمة حيالها"، مضيفا "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون... لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".

ووفق مصدر حكومي لبناني، داهم الجيش اللبناني أكثر من 500 موقع تابع لحزب الله، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الأمنية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.​

ووفقا لذات المصادر، شملت هذه المداهمات مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت مواقع ومستودعات يشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الحزب.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزف عون، في أكثر من مناسبة أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها ما يؤكد على قدرته على حماية المواطنين.

تأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وتسليم مواقعه للجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل. ​