أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه استهدف مخزن أسلحة تابعا لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للجيش: "استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، استخدمها التنظيم لتعزيز وتنفيذ مخططات ضد إسرائيل".

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن عصر الأحد سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق"، مشيرة إلى إلقاء "الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".

https://x.com/i/status/1972323755914666034

كما استهدفت مسيرة اسرائيلية منزلا في بلدة حومين الفوقا، وتزامن ذلك مع تحليق الطيران المسير على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني.

وحلقت المسيرات على علو منخفض فوق زفتا، المروانية، الغسانية، الكوثرية وتفاحتا.

وكانت العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية قد شهدت صباح اليوم الأحد تحليقاً مكثفاً وعلى علو منخفض لمسيرة إسرائيلية، وذلك بعد ساعات من إحياء "حزب الله" السنوية الأولى لاغتيال أمينَيه العامََين السابقَين السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين.

فيما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية على أحد معامل الحجارة في بلدة الضهيرة–قضاء صور، تحمل عبارة: “التعاون مع حزب الله يعرّض حياتك ومصنعك للخطر… لا فائدة اقتصادية من الصفقات المشبوه بها”.

هذا، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة الناقورة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتّجاه محيط بلدة كفرشوبا.



