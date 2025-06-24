استهدفت مسيّرة معادية بصاروخين سيارة على طريق كفردجال، ما أدى الى اشتعالها وسقوط 3 ضحايا. وهرعت الى المكان عناصر الإطفاء والاسعاف.

وأشارت مصادر "الحدث" الى ان أحد المستهدفين بغارة كفردجال بالنبطية هو هيثم بكري المرتبط بحزب الله ماليا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "الغارة التي شنتها مسيّرة للجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثلاثة شهداء".

يذكر أن المسيّرات المعادية، تحلق في أجواء النبطية منذ الصباح.