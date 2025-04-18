في استهداف هو الثاني اليوم الجمعة، قُتِل مواطن عصر اليوم جراء استهداف سيارته بغارة من مسيرة اسرائيلية على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب.

وأعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر “أكس”، أن “قطعة جوية هاجمت في وقت سابق مساء اليوم الجمعة في منطقة عيتا الشعب وقضت على عنصر إرهابي من حزب الله كان يهم بنشاط إرهابي في جنوب لبنان”.

وافادت مصادر “الحدث”بأن المستهدف هو "خليل سرور"، وان مهمته نقل سلاح ومقاتلين لحزب الله.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق عيتا الشعب رميش أدت إلى سقوط شهيد".

غارة الغازية: وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد الغازية بعدة صواريخ. وعلى الفور، حضرت سيارات الإطفاء وعملت على إخماد النيران.

ولاحقا، نقلت فرق الدفاع المدني والاسعاف مصابين من داخل السيارة المستهدفة وكذلك تم نقل مصابين صادف مرورهم قربها.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط شهيد.

ولاحقا، اعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان “طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم الجمعة من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على الارهابي المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله احد عناصر حزب الله الارهابي”.

وأضاف أدرعي عبر “أكس”: “لقد تورط الإرهابي في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن نشر اجهزة اتصالات تابعة لحزب الله في منطقة لبنان وفي منطقة جنوب الليطاني على وجه الخصوص”.

وتابع: “أنشطة الإرهابي في الفترة الأخيرة تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وعصر اليوم، القت مسيرة اسرائيللية قنبلة صوتية في بلدة مجدلزون، ولم تسجل أي إصابات.

هذا، واستهدفت مسيرة فيوقت سابق اليوم ومجدداً غرفا جاهزة في محيبيب، كانت استهدفتها ليل امس.

فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية على علو منخفض جدًا.