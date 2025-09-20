افيد بعد ظهر اليوم، السبت، باستهداف سيارة "رابيد" عند كوع عين القصب- طريق الخردلي.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق الخردلي أدت إلى سقوط شهيد.

وافادت "الوكالة الوطنية" بأن الضحية في الغارة على طريق الخردلي هو من بلدة الخيام وسكان كفركلا، فيما اشارت معلومات صحافية الى ان الضحية هو حسن عبدالكريم شحرور من بلدة هونين.

كما افيد بأن الغارة على طريق الخردلي تسببت باندلاع حريق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة وسيارات الصليب الأحمر اللبناني الى المكان.

ولاحقا ، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة أرنون في جنوب لبنان.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله. وكان العنصر انشغل بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث شكلت هذه النشاطات خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

