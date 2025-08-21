المركزية- استهدفت مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية في بلدة دير سريان، ما أدّى إلى مقتل مواطن.

وكُشف عن أن الضحية هو سليم سلمان الخطيب، من بلدة دير سريان، وقال الجيش الاسرائيلي انه عنصر في قوة الرضوان في حزب الله.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع اصابات. كذلك، ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة على بلدة عيناثا من دون وقوع اصابات.

وحلقت مساء اليوم، مسيرة إسرائيلية فوق بلدات زفتا والبيسارية والمروانية والنميرية والزهراني وفي أجواء البابلية، في شكل مركز، وعلى علو منخفض.

أيضا حلقت المسيرات في أجواء برج رحال - بدياس - العباسية - الحلوسية - دير قانون النهر وصولاً إلى مجرى الليطاني - القاسمية.

وألقت محلقة إسرائيلية، مساء اليوم، قنبلة صوتية بين بلدتي مارون الراس و يارون في قضاء بنت جبيل.

اطلاق سراح: من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صالح أبو حسين، الذي كان أسيرا في لبنان منذ تموز 2024، قد أُطلق سراحه بمساعدة الصليب الأحمر.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصادر أمنية قولها أنه "يجري التحقيق في ملابسات اعتقاله، ولم يُفرج عن أحد مقابله". ووفقاً لبيان صدر عن مكتب نتنياهو، فقد اتُخذت هذه الخطوة بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر. وأضاف: "نُقل أبو حسين إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية". وكان متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية قد اعلن في شباط الماضي فقدان ابو حسين صالح، من سكان قرية الرمانة شمال الاراضي المحتلة.

الأمن العام: وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر تموز ٢٠٢٤، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة واوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك.

وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص”.

وقالت محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه صالح أبو حسين: لا ملف له في القضاء العسكريّ أو اللبنانيّ فهو موقوف منذ أكثر ن 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة أي "تائه" وفق ما أخبرني وحاول أن يسبح ليعود لكنّه أضاع الطريق مرة أخرى. وأضافت: ملفه في النيابة العامة التمييزية. وتواصلت مع الصليب الأحمر الدوليّ لإخراجه. وملف الأمن العام يقول إنه فلسطيني لكني أكّدت أنّه يحمل الجنسية الإسرائيلية وجواز سفره إسرائيليّ وهو إسرائيليّ والامن العام لم يكن لديه أي مانع بأن أتوكّل عنه.