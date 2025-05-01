في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، آلية "بيك أب" بين بلدتي ميس الجبل وبليدا جنوبي لبنان.

و صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد لبناني وجرح سوريين اثنين.

لاحقاً، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد عند ساحة بركة ميس الجبل.

القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني قوله ان الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرا آخر في حزب الله في غارة ثانية على جنوب لبنان

وأضافت: "هاجمنا للمرة الثانية جنوب لبنان لاستهداف عنصر من حزب الله".

وذلك قبل ان يعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حزب الله في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة ثانية شنها العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح.

وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ب‏استشـهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني اسامة فرحات جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل.

وفي بيان لبلدية مدينة ميس الجبل، نعت البلدة "المتطوع في مديرية الدفاع المدني اللبناني الشهيد أسامة بهيج فرحات، والذي ارتقى بعد استهدافه بغارة من طائرة مسيرة معادية عند ساحة بركة مدينة ميس الجبل ظهر اليوم".

يأتي ذلك، بعد حديثٍ للرئيس اللبناني جوزف عون مع "النهار العربي" عن النقاط الخمس المحتلة من إسرائيل، حيث قال إنَّه من الناحية العسكرية هذه النقاط الخمس لا تشكل أي قيمة عملانية أو قيمة تكتيكية بالمفهوم العسكري، ولكن على إسرائيل أن تلتزم الاتفاق الذي وقعته.

وفصّل عمليات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، قائلاً إنه تم تنظيف 85% من المنطقة، ولكن المنطقة حرجية فيها أودية كثيرة وأشجار وغابات، ويحتاج الجيش إلى وقت وعديد لإنجاز مهمته، بينما الإمكانات القليلة والمحدودة من ناحية العديد والعتاد لا تسمح له أن ينهي عمله بسرعة. وأضاف: "على الإسرائيلي الانسحاب، ليصبح الجيش مسؤولاً كلياً عن ضبط الحدود".

وكانت قد حلقت منذ الصباح مسيرة للعدو الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق اجواء بيروت والضاحية الجنوبية.

كما حلق الطيران المسير الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق منطقة بشامون والجوار والهرمل وقرى البقاع الشمالي، وحلّق صباحًا في أجواء معظم قرى الجنوب وعلى علو منخفض.

وبعد ظهر اليوم، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بقذيفتين اطراف بلدة شبعا.