صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في يارون - بنت جبيل، كما عملت الوحدة على تفكيكه.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم" .

الى ذلك، حلقت مسيرات إسرائيلية من دون صوت فوق إقليم التفاح، عين قانا، صربا، حومين الفوقا، وكفرفيلا. وسجل أيضا، تحليقا مسيرا استطلاعيا من دون صوت، فوق منطقة الزهراني.