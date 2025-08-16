5:21 PMClock
عدل وأمن
مسيرات إسرائيلية وقنابل صوتية وحارقة ورصاص إسرائيلي على رئيس بلدية الماري

استهدفت مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة عيترون.

كما ألقت مسيرة  قنبلة صوتية بالقرب من مزارعين في كفركلا.

وألقت محلقة قنبلة صوتية على بلدة راميا من دون وقوع اصابات.

وسجل تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار وعلى علو منخفض فوق منطقة راشيا.

وحلقت مـسيرة على علو منخفض فوق المحمودية والعيشية والجرمق وحـبوش وشـوكين وعبـا و جباع  وكفرفيلا ومزرعه البياضة وبصليا في النبطية و فوق منطقة مرجعيون و فوق مجرى نهر رومين ، الخريبة، حومين وادي بنعفول وعنقون. 

ونجا رئيس بلدية الماري يوسف فياض نجا بأعجوبة بعد تعرضه، لرشقة رشاشة من القوات الإسرائيلية مرت فوق رأسه، بينما كان يرافق موظف في مجلس الجنوب، اثناء تواجدهما عند مفرق العباسية – المجيدية.

هذا وألقت مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، قنبلة حارقة باتجاه خراج بلدة شيحين في قضاء صور، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة. وعملت فرق الدفاع المدني على السيطرة على النيران واخماده.

