المركزية- ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا ، وقنبلتين اخريين على البلدة. بعدها القت قنابل مستهدفة رابيد و بيك اب للبلدية.

وبعد الظهر، استهدفت غارات اسرائيلية عنيفة محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز واستهدفت ايضا منطقة على مقربة من حاجز للجيش في الخردلي. واغارت على اطراف بلدة القطراني وعلى الجبور.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات على عدة "بنى تحتية" ومنصة صاروخية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

في غضون ذلك، سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية عصر اليوم في بلدة الناقورة جنوب لبنان، أثناء محاولتها إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حفارة في المنطقة.

وأفادت المعلومات أن الطائرة المسيّرة كانت مذخرة بقنبلة، وقد سقطت قرب موقع الحفارة. وأثناء قيام فريق من الجيش اللبناني بالكشف عليها، انفجرت القنبلة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر الموجودين في المكان.

وقد حضرت فرق الإسعاف إلى الموقع ونقلت المصابين لتلقي العلاج، فيما فرض الجيش طوقاً أمنياً وباشر التحقيق في الحادث.