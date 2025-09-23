سجل ​سعر الذهب​ مستوى قياسياً جديداً، إذ تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، بعد قرار البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية إلى 3,749.27 دولاراً للأونصة، وشهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، تدفقات هي الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات، يوم الجمعة الماضي، ما عزز الزخم الصعودي بعد التراجع المؤقت الذي أعقب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي كبحت توقعات دورة تخفيف سريع للسياسة النقدية.