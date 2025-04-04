استضاف مستشفى أوتيل ديو ممثلي جمعية يازا (YASA)، PhamCare و BabyBuzz في لقاء كان الهدف الأساسي منه تسليم 10 مقاعد سيارات للأطفال إلى قسم طب الأطفال وقسم الولادة في المستشفى.

افتتح اللقاء البروفيسور برنارد جرباقة، رئيس وحدة حماية الطفل في شبكة أوتيل ديو وجامعة القديس يوسف، مشيرًا إلى أهمية ميثاق حقوق الطفل، سياسة حماية الطفل، وسجل الصحة. كما تم إعطاء أهمية خاصة للتعاون مع YASA الذي ما زال مستمرًا منذ ثلاثين عامًا، بهدف تعزيز سلامة الأطفال من خلال التوعية والتدريب على استخدام مقاعد السيارات.

أشارت السيدة نورما عواد، رئيسة قسم المرأة-الأم-الطفل، إلى أهمية تعليم العائلات وشكرت الشركاء على التزامهم. من جهته، قدم السيد زياد عقل، رئيس YASA ، مهمة هذه الجمعية وعملها المستمر في مجال سلامة الطرقات في لبنان والعالم العربي. بيان صحفي

وفي الختام، أكدت السيدة زينة سويدان، مديرة العلامة التجارية لـ PhamCare، والسيدة باميلا دفوني، مديرة العلامة التجارية لـ BabyBuzz، على الدور الحاسم للتدريب والتعليم في نجاح هذه المبادرة، شاكرتين جهود مستشفى أوتيل ديو في حماية الأطفال.

تجاوزت هذه المبادرة مجرد تسليم مقاعد السيارات، حيث وضعت أسسًا لخطوات عملية جديدة:

اقتراح عموميات وتأسيس مبادرة وحدة حديثي الولادة، التي تضمن مغادرة كل مولود جديد للمستشفى في مقعد سيارة، والتي تحتاج إلى توجيه من الإدارة العامة للخدمات الصحية.

إدماج تعليم العائلات حول مقعد السيارة قبل وبعد الولادة، خلال الزيارات والجلسات التي تنظمها أقسام طب الأطفال والولادة. ستقوم UPE بدعوة YASA في الزيارة القادمة للعائلات.

تقديم وإقراض مقاعد السيارات للعائلات التي رزقت بمولودها الأول ولا تمتلك مقعداً.

زيارة وزير الصحة (وقسم الأم والطفل بوزارة الصحة) من أجل اقتراح توجيه وزاري للمستشفيات يهدف إلى تعزيز وتعميم استخدام مقعد السيارة.

من خلال هذه المبادرة، يعزز مستشفى أوتيل ديو، كمستشفى "صديق للأطفال"، التزامه بسلامة الأم والمولود الجديد، من خلال أساليب تجمع بين السلامة الطبية، جودة الرعاية، والمعاملة الطيبة.