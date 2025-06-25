بالتعاون مع رؤساء بلديات المنطقة والقرى المجاورة، نظّم مستشفى سان شارل في الفياضية، حملة توعية صحية مجانية للكشف الصحي استهدفت سكّان المنطقة شملت هذه الحملة فحوصات دم مجانية استفاد منها نحو 150 شخصًا من مختلف الفئات العمرية. وقد أتيحت، أيضًا للمشاركين الفرصة للحصول على استشارات فردية في مجال الصحة النفسية قدّمها أخصائيون وخبراء مختصون بهدف تعزيز الوعي بأهميّة الصحة النفسية.

أتت هذه المبادرة ضمن جهود المستشفى التابع لشبكة مستشفيات أوتيل ديو لتسليط الضوء على أهميّة الكشف المبكر والفحص الدوري كوسيلة فعّالة للوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة.