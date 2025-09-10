قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن بلاده لا تتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح حليفتها الولايات المتحدة، وذلك بعدما انتقدت واشنطن الضربات التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر.

وقال دانون لإذاعة إسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح الولايات المتحدة. نحن ننسّق معهم، وهم يقدّمون لنا دعما كبيرا، نقدّر ذلك، ولكن أحيانًا نتخذ قرارات ونُبلغ الولايات المتحدة بها لاحقا".

وشدد على أن "الهجوم لم يستهدف قطر، بل كان هجوما على حماس، نحن لسنا ضد قطر ولا ضد أي دولة عربية، نحن ضد منظمة إرهابية".

وكان الرئيس الأميركي الذي تعد بلاده أوثق حليف لإسرائيل، وترتبط كذلك بعلاقات قوية مع قطر وتقيم على أراضيها قاعدة عسكرية ضخمة، قال الثلاثاء إنه "ليس سعيدا" بالغارات التي شنتها تل أبيب.

وشدد ترامب على دعم بلاده لقطر التي تقود مع الولايات المتحدة ومصر، جهود الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن العملية "ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت.. إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

من جانبها، أكدت حركة حماس مقتل ستة أشخاص في الغارات من بينهم نجل القيادي في الحركة وكبير مفاوضيها خليل الحية، ومدير مكتبه وثلاثة من مرافقيه، بالإضافة إلى رجل أمن قطري. وأكدت قطر مقتل عنصر الأمن.

وأشارت الحركة إلى نجاة قادتها ووفدها المفاوض المستهدفين بالغارات.

من جهته، قال دانون إن بلاده "لا تزال تنتظر نتائج العملية"، مشيرا إلى أنه "من المبكر التعليق على نتائجها". لكنه اعتبر أن "القرار كان صائبا".