Apr 18, 2025 10:01 AMClock
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مسؤول إسرائيلي: المستوى السياسي أمر الجيش بتكثيف العمليات في غزة بعد رفض حماس المقترح الاسرائيلي

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