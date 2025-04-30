أكد المسؤول الأميركي من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأميركية جوش سيمنز اليوم أمام محكمة العدل الدولية أن ثمة "مخاوف جدية" حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال : "ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا بما يشمل أنباء عن أن حماس استخدمت منشآت للأونروا وأن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول الإرهابي على إسرائيل".

ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات سيصدرون في ختامها رأيا استشاريا حول التزامات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.