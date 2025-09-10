كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن مسؤولين إسرائيليين كبارا سعوا إلى النأي بأنفسهم عن الضربات التي شنتها إسرائيل على قادة حماس في الدوحة، الثلاثاء، وذلك خلال محادثات مع نظرائهم الأجانب.

وأبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مسؤولين أميركيين، أنه "لم يكن على علم بخطة الضربة" عندما التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبل يوم واحد من وقوعها، وفقا لمسؤولين.

كما كشف رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا للوسطاء الأميركيين والقطريين، أنه لم يكن لديه أي علم مسبق بالضربات، وأنه علم بها فور وقوعها، حسب المسؤولين ذاتهم.

لكن مصدرين إسرائيليين آخرين أخبرا "سي إن إن"، أن بارنيا كان على علم بالخطط و"شكك في حكمة تنفيذ الضربات في الوقت الذي كانت به الولايات المتحدة تعمل على محاولة جديدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار".

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد أجرى المسؤولون الإسرائيليون مناقشات أولية بشأن المضي قدما في الضربات على قادة حماس يوم الإثنين، بينما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة النهائية يوم الثلاثاء، في الساعات القليلة التي سبقت الضربات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ديرمر "كُلِّف بإبلاغ إدارة ترامب بالأحداث في أعقاب الضربات، في محاولة لتقليل تأثير التداعيات على العلاقات الأميركية الإسرائيلية"، حسب الشبكة الأميركية.

وكان نتنياهو أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن العملية "ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا: "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده "لا تتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح حليفتها الولايات المتحدة".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه "ليس سعيدا" بالغارات التي شنتها إسرائيل على الدوحة.