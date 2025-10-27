المركزية- تنكبّ وزارة الاتصالات على استكمال صياغة نسخة منقّحة من دفتر الشروط الخاص بإطلاق مزايدة عامة لتشغيل قطاع البريد في لبنان، وذلك بهدف "تحديث هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الخدمات اللوجستية والمعاملات الحكومية" بحسب معلومات لـ"المركزية"، على أن تكون النسخة المحدّثة من دفتر الشروط، مدعومة بدراسة جدوى شاملة وتحليل للسوق يُعدّهما استشاريون متخصصون، مع إعادة تقييم بدلات إشغال المرافق العامة وربطها بالمؤشرات الاقتصادية ومعدّل التضخّم.

وتستعين الوزارة بخبراء محليين ودوليين في قطاع البريد لوضع دفتر شروط يتطابق مع المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق عائدات عادلة ومستدامة للخزينة العامة من جميع الخدمات البريدية وغير البريدية، من خلال نموذج تشغيل حديث ومستدام.

في السياق، يحرص وزير الاتصالات شارل الحاج على تضمين المزايدة، الملاحظات والتوصيات كافة الصادرة سابقاً عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، بما في ذلك تحديد قيمة تقديرية مرجعية واضحة، وتمديد مُهَل التحضير والتقديم لتعزيز عامل المنافسة، والالتزام التام بالقوانين المرعيّة.

ووفق المعلومات، يرَجَّح أن تُنجز الصيغة النهائية للمشروع في غضون أسابيع، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإطلاق المزايدة رسميًا عبر منصّة هيئة الشراء العام، على أن تُحسَم استناداً إلى أعلى نسبة إيرادات بما يستوفي متطلّبات التأهيل الفني والقانوني... علماً أن الوزارة كانت أدخلت تعديلات على عقد المشغِّل الحالي "ليبان بوست" في مسعى إلى تصويب المسار وتأمين استمرارية الخدمة إلى حين إطلاق المزايدة وفق الأصول، ليصبح العقد انتقاليًا يضمن أولاً تعزيز إيرادات المرافق العامة، ثانياً تحسين حماية حقوق الخزينة، وثالثاً تفعيل الأداء والرقابة، في موازاة نشر كل الوثائق على منصّة هيئة الشراء العام وإتاحة غرفة بيانات وجلسة إيضاحات لضمان أوسع منافسة.