صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– مريم محمود محمّد (من مواليد عام 2009، فلسطينيّة الجنسيّة) التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-8-2025، منزل ذويها الكائن في مدينة صيدا، ولم تَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.