صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وفي أثناء قيام مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بتنفيذ دوريّة أمنيّة وإقامة حواجز ظرفيّة في محلّة الدورة، توافرت معلومات لها حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة.

بنتيجة المتابعة، تمكّنت من توقيف المشتبه به على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل في المحلّة المذكورة على الرّغم من محاولته الفرار، وهو المدعو: أ. ن. د. (مواليد عام 1986، لبناني).

بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على /6/ طبّات بلاستيكيّة بداخلها كميّة من مادّة الكوكايين، وهاتفًا خلويًّا.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.