المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّته، ويُدعى:

هـ. م. (مواليد العام 1999، لبناني)

بتاريخ 19-6-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الحسبة – صيدا، على متن دراجة آليّة نوع “سويت” لون أحمر وأسود، تم ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، ضُبِطَ ما يلي:

43 طبّة من مادّة الباز.

19 كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف.

8 طبّات من مادّة الكوكايين.

كيسان بداخلهما مادّة الماريجوانا.

“دفتر ورق لف سجائر”.

مبلغ مالي.

وقد اعترف بترويج المخدّرات في صيدا لصالح أحد التّجار مقابل مبلغ ۲۰۰ دولار أميركي يوميًّا. كما تبيّن أن الدّراجة التي أوقف على متنها مسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.