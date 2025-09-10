المركزية- شكر رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس "كل مَن عمل وساهم في تأمين التمويل اللازم لإنهاء الأعمال في مستشفى قرطبا الحكومي الذي هو حاجة لكل أبناء قرى بلدات جبيل والمقيمين فيها، خصوصًا في قرى جرود جبيل التي تفتقر الى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".

وأضاف في بيان: الشكر لوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الذي ٱمل أن تنتهي الأعمال المطلوبة في المستشفى لتبدأ بعدها مرحلة التجهيز الطبي بأحدث المعدات. مرة بعد أقول أن أبناء بلاد جبيل بحاجة للوقوف الى جانبهم في أعمال ومبادرات اجتماعية وإنسانية، خصوصًا في كل ما يتعلق بصحة الإنسان واستشفائه.

وختم: إننا نسعى دائمًا إلى أن نضيء شمعة في عتمة الظلام...بالرغم من العتمة والظلمة التي نعيشها في أحلك أيامنا، الشمعة تضيء دوماً قلوبنا وتنير طريق دربنا.